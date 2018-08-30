Де дивитися Лейпциг — Зоря

Пряму трансляцію матчу-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи між Лейпцигом та Зорею покаже телеканал 2+2.
У матчі-відповіді плей-оф раунду Ліги Європи луганська Зоря на виїзді зіграє з німецьким Лейпцигом. Матч пройде 30 серпня на стадіоні Ред Булл Арена у Лейпцигу.
Початок матчу о 19:30.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі 2+2.
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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.
Фото: FC Zorya.
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