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Гравці Ліверпуля після поразки попрацювали у їдальні

Футболісти Ліверпуля попрацювали в клубній їдальні після програшу партнерам по команді на тренуванні.

У Ліверпулі, який лідирує в турнірній таблиці АПЛ, все гаразд з атмосферою всередині команди: навіть покарання гравці червоних несуть із задоволенням.

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На нещодавньому тренуванні Юрген Клопп розбив гравців на чотири групи, і вони позмагалися у міні-турнірі. Команді, яка поступилася виписали штраф: вона повинна була прийти на клубну кухню і спекти велику партію морквяних тортів. Так, щоб вистачило всім гравцям і співробітникам клубу.

У списку “невдах”, які вирушили на кухню, потрапили Вірджіл ван Дейк, Енді Робертсон, Набі Кейта, Кертіс Джонс і Деніел Старрідж.

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Гравці Ліверпуля після поразки попрацювали у їдальні / 6 фотографий

Втім, вони не виглядали розчарованими – навпаки, хлопці з великим задоволенням вчитувались в рецепт і змішували тісто. Ковпак шеф-кухаря отримав Ван Дейк.

Нагадаємо, голкіпер Ліверпуля Лоріс Каріус перейшов до турецького Бешикташу.

Фото: liverpoolfc.com

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