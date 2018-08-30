Лейпциг — Зоря: прогноз букмекерів на матч

Лейпциг на стадіоні Ред Булл Арена зіграє проти Зорі у матчі-відповіді плей-оф раунду Ліги Європи.
Зоря у четвер, 30 серпня, проведе матч-відповідь в рамках плей-оф раунду Ліги Європи, у якому луганчани на виїзді на Ред Булл Арені зіграють проти німецького Лейпцига.
На думку букмекерів абсолютним фаворитом зустрічі є підопічні Ральфа Рагніка. На перемогу Лейпцига дають коефіцієнт 1.19. Успіх українців оцінюють в 15.00. Нічийний результат зустрічі – 6.80.
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Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 19:30.
Фото: FC Zorya, RB Leipzig.
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