Ліга чемпіонів 2018/19: результати жеребкування групового етапу

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів визначило склад 8-ми груп основної стадії турніру.
У Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2018/19.
Донецький Шахтар потрапив до групи F, де зіграє разом з Манчестер Сіті, Ліоном та Хоффенхаймом.
Результати жеребкування:
Група А: Атлетіко, Боруссія Дортмунд, Монако, Брюгге
Група В: Барселона, Тоттенгем Хотспур, ПСВ, Інтер
Група С: ПСЖ, Наполі, Ліверпуль, Црвена Звєзда
Група D: Локомотив Москва, Порту, Шальке, Галатасарай
Група Е: Баварія, Бенфика, Аякс, АЕК
Група F: Манчестер Сіті, Шахтар Донецьк, Ліон, Хоффенхайм
Група G: Реал Мадрид, Рома, ЦСКА Москва, Вікторія
Група H: Ювентус, Манчестер Юнайтед, Валенсія, Янг Бойз
Перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів розпочнуться 18 вересня. Заключні матчі в групах пройдуть 12 грудня.
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Фінал Ліги чемпіонів сезону-2018/19 відбудеться 1 червня 2019 року в Мадриді, на стадіоні Ванда Метрополітано, домашній арені Атлетіко.
Нагадаємо, 31 серпня відбудеться жеребкування групового етапу Ліги Європи.