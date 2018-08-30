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Ліга чемпіонів 2018/19: результати жеребкування групового етапу

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів визначило склад 8-ми груп основної стадії турніру.

У Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

Донецький Шахтар потрапив до групи F, де зіграє разом з Манчестер Сіті, Ліоном та Хоффенхаймом.

Результати жеребкування:

Група А: Атлетіко, Боруссія Дортмунд, Монако, Брюгге

Група В: Барселона, Тоттенгем Хотспур, ПСВ, Інтер

Група С: ПСЖ, Наполі, Ліверпуль, Црвена Звєзда

Група D: Локомотив Москва, Порту, Шальке, Галатасарай

Група Е: Баварія, Бенфика, Аякс, АЕК

Група F: Манчестер Сіті, Шахтар Донецьк, Ліон, Хоффенхайм

Група G: Реал Мадрид, Рома, ЦСКА Москва, Вікторія

Група H: Ювентус, Манчестер Юнайтед, Валенсія, Янг Бойз

Перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів розпочнуться 18 вересня. Заключні матчі в групах пройдуть 12 грудня.

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Фінал Ліги чемпіонів сезону-2018/19 відбудеться 1 червня 2019 року в Мадриді, на стадіоні Ванда Метрополітано, домашній арені Атлетіко.

Нагадаємо, 31 серпня відбудеться жеребкування групового етапу Ліги Європи.

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