Російський боєць після нокаута напав на рефері, той його ледь не придушив

Російський боєць Ренат Лятіфов після нокаута від хорвата Карло Капута напав на суддю.
На турнірі зі змішаних єдиноборств хорватський боєць Карло Капут відправив росіянина Рената Лятіфова в нокаут на п’ятій секунді поєдинку.
Проте, Ренат рефлекторно продовжив битися — але вже не з суперником, а із суддею Арменом Ананяном.
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Арбітр виявився підготовленим професійним бійцем і застосував на Лятіфову удушливий прийом, поки той не почав втрачати свідомість.
Потім Рената відтягли від судді, пояснивши, що він вже програв поєдинок.
Раніше боєць UFC випадково травмував статеві органи дрилем.
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