PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Росіяни поцупили емблему одеського Чорноморця/

Росіяни поцупили емблему одеського Чорноморця

В ефірі російського телебачення новоросійський клуб показали з емблемою українського Чорноморця.

Під час жеребкування 1/16 Кубка Росії замість емблеми Чорноморця з Новоросійська показали емблему одеського клубу Чорноморець.

Читайте: Я тебе не розумію: юний український шахіст протролив росіянина

Трансляція проводилася на телеканалі Росія 1.

Емблема новоросійського Чорноморця виглядає наступним чином:

Раніше Росія “поцупила” українських футболістів для плакатів ЧС-2018.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Український футболіст заспівав “Ти ж мене підманула” на посвяті у фінському клубі
В якій країні найвища смертність від алкоголю
Москва прокоментувала вихід України з Договору про дружбу з РФ
У Кубку Англії гравець забив автогол з центра поля
Футболісти збірної Німеччини на ЧС-2018 курили цигарки та кальян
Парламентські вибори в Італії – хто переміг, та чого чекати Україні?
Заберіть своїх – віддайте наших! Історії росіян, яких Україна пропонує на обмін
Схід-2018 – це підготовка РФ до світової війни – експерт
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка