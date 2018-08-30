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Шахтар дізнався суперників в Лізі чемпіонів

Шахтар дізнався імена суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

Шахтар Донецьк дізнався суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

Відповідна процедура жеребкування відбулася у Монако.

Читайте: Жеребкування Ліги Європи: де дивитися, коли та хто з ким може зіграти

Шахтар потрапив до групи F, де його суперниками стали:

  • Манчестер Сіті
  • Ліон
  • Хоффенхайм

Всього у груповому етапі беруть участь 32 клуби: 26 починають з нього і 4 команди проходять як переможці раунду плей-офф.

Клуби розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Команди, що посядуть в групі перші два місця, проходять у плей-офф, треті місця — проходять в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Аяксом і залишило ЛЧ.

ФотоAlexander Ishchenko Dreamstime.com

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