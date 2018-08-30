Шахтар дізнався суперників в Лізі чемпіонів

Шахтар дізнався імена суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів сезону 2018/19.
Шахтар Донецьк дізнався суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів сезону-2018/19.
Відповідна процедура жеребкування відбулася у Монако.
Читайте: Жеребкування Ліги Європи: де дивитися, коли та хто з ким може зіграти
Шахтар потрапив до групи F, де його суперниками стали:
- Манчестер Сіті
- Ліон
- Хоффенхайм
Всього у груповому етапі беруть участь 32 клуби: 26 починають з нього і 4 команди проходять як переможці раунду плей-офф.
Клуби розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Команди, що посядуть в групі перші два місця, проходять у плей-офф, треті місця — проходять в 1/16 фіналу Ліги Європи.
Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Аяксом і залишило ЛЧ.
Фото: Alexander Ishchenko | Dreamstime.com
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