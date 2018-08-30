Український футболіст заспівав “Ти ж мене підманула” на посвяті у фінському клубі

Футболіст Денис Олійник вирішив заспівати для своїх нових одноклубників українську народну пісню “Ти ж мене підманула”.
31-річний український півзахисник Денис Олійник пройшов посвяту в фінському футбольному клубі Сейняйоен Ялкапаллокерго.
Для посвяти новачок клубу повинен заспівати пісню перед командою. Олійник вибрав українську народну Ти ж мене підманула.
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“Я так не нервував, коли вперше за збірну виходив”, – прокоментував подію Олійник в Instagram.
Нагадаємо, влітку екс-форвард Дніпра і Металіста Денис Олійник перебрався в фінський Сейняйокі і вже встиг відзначитися дублем за новий клуб.
До речі, Лунін провів перше тренування в Леганесі.
Фото: SJK.
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