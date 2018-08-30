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УЄФА назвала найкращих футболістів сезону

УЄФА нагородила найкращих гравців сезону 2017/18.

УЄФА провела церемонію нагородження найкращих гравців за досягнення сезону 2017/18.

Ось список найкращих:

Кейлор Навас – найкращий голкіпер сезону.

Серхіо Рамос – найкращий захисник сезону.

Лука Модрич – найкращий півзахисник сезону.

Кріштіану Роналду – найкращий нападаючий сезону.

Читайте: Шахтар дізнався суперників в Лізі чемпіонів

Нагадаємо, 31 серпня відбудеться жеребкування групового етапу Ліги Європи.

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