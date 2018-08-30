Жеребкування Ліги Європи: де дивитися, коли та хто з ким може зіграти

Жеребкування групового етапу Ліги Європи відбудеться у четвер, 31 серпня.

Жеребкування Ліги Європи вирішить до якої з груп потрапить кожна з 48-ми команд, які братимуть участь у цьогорічному розіграші групового етапу Ліги Європи. У сезоні 2018/19 Україна буде представлена київським Динамо та полтавською Ворсклою.

Шанс пробитися в основну сітку має луганська Зоря, якщо обіграє німецький Лейпциг.

Коли та де відбудеться жеребкування?

У п’ятницю, 31 серпня у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування групового етапу Ліги Європи.

Церемонія розпочнеться о 14.00 за київським часом.

Де дивитися?

Пряму трансляцію можна буде подивитися в ефірі телеканалу Футбол 1.

Також жеребкування буде транслюватися на сайті UEFA.com.

Які команди зіграють на цьому етапі?

Всього в розіграші візьме участь 48 клубів.

Англія: Арсенал, Челсі

Німеччина: Бойєр Леверкузен, Айнтрахт

Україна: Динамо Київ, Ворскла

Іспанія: Вільярреаль, Бетіс

Італія: Лаціо, Мілан

Франція: Марсель, Ренн

Туреччина: Фенербахче, Акхісар

Росія: Краснодар, Спартак Москва

Бельгія: Андерлехт, Стандарт

Чехія: Славія прага, Яблонець

Австрія: Зальцбург

Португалія: Спортинг

Греція: ПАОК

Білорусь: БАТЕ

Хорватія: Динамо Загреб

Швейцарія: Цюрих

Угорщина: МОЛ Віді

Шотландія: Рейнджерс

Ще 20 команда визначиться після матчей-відповідей плей-оф кваліфікації Ліги Європи 30 серпня.

Як відбуватиметься жеребкування?

Усі клуби поділять на чотири кошики згідно з рейтингом клубів в таблиці УЄФА.

1-й кошик: Арсенал, Челсі, Байєр, Динамо Київ , Зальцбург, Вільярреаль, Андерлехт

Арсенал, Челсі, Байєр, , Зальцбург, Вільярреаль, Андерлехт 1-ий або 2-й кошик : Лаціо, Спортинг, Марсель, ПАОК, Мілан

: Лаціо, Спортинг, Марсель, ПАОК, Мілан 2-й або 3-й кошик: Фенербахче, Краснодар, Бетіс, БАТЕ, Динамо Загреб, Айнтрахт, Спартак Москва, Стандарт

Фенербахче, Краснодар, Бетіс, БАТЕ, Динамо Загреб, Айнтрахт, Спартак Москва, Стандарт 3-й кошик: Цюрих

Цюрих 3-й або 4-й кошик: Ренн, Ворскла, Славія, Акхісар

Ренн, Славія, Акхісар 4-й кошик: Яблонець, МОЛ Віді

Де пройде фінал Ліги Європи 2018/19?

Фінал матч відбудеться 29 травня на Олімпійському стадіоні у Баку. Арена має найвищу, четверту категорію від УЄФА. Є головною домашньою ареною збірної Азербайджану з футболу.

До речі, УЄФА оголосив місце проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2020.