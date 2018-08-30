Жеребкування Ліги Європи: де дивитися, коли та хто з ким може зіграти

Жеребкування групового етапу Ліги Європи відбудеться у четвер, 31 серпня.
Жеребкування Ліги Європи вирішить до якої з груп потрапить кожна з 48-ми команд, які братимуть участь у цьогорічному розіграші групового етапу Ліги Європи. У сезоні 2018/19 Україна буде представлена київським Динамо та полтавською Ворсклою.
Шанс пробитися в основну сітку має луганська Зоря, якщо обіграє німецький Лейпциг.
Коли та де відбудеться жеребкування?
У п’ятницю, 31 серпня у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування групового етапу Ліги Європи.
Церемонія розпочнеться о 14.00 за київським часом.
Де дивитися?
Пряму трансляцію можна буде подивитися в ефірі телеканалу Футбол 1.
Також жеребкування буде транслюватися на сайті UEFA.com.
Які команди зіграють на цьому етапі?
Всього в розіграші візьме участь 48 клубів.
Англія: Арсенал, Челсі
Німеччина: Бойєр Леверкузен, Айнтрахт
Україна: Динамо Київ, Ворскла
Іспанія: Вільярреаль, Бетіс
Італія: Лаціо, Мілан
Франція: Марсель, Ренн
Туреччина: Фенербахче, Акхісар
Росія: Краснодар, Спартак Москва
Бельгія: Андерлехт, Стандарт
Чехія: Славія прага, Яблонець
Австрія: Зальцбург
Португалія: Спортинг
Греція: ПАОК
Білорусь: БАТЕ
Хорватія: Динамо Загреб
Швейцарія: Цюрих
Угорщина: МОЛ Віді
Шотландія: Рейнджерс
Ще 20 команда визначиться після матчей-відповідей плей-оф кваліфікації Ліги Європи 30 серпня.Читайте: Новий гімн та дизайн: УЄФА анонсував ребрендинг Ліги Європи Динамо зіграло внічию з Аяксом і залишило ЛЧ Атлетіко обіграв Реал і став володарем Суперкубку УЄФА
Як відбуватиметься жеребкування?
Усі клуби поділять на чотири кошики згідно з рейтингом клубів в таблиці УЄФА.
- 1-й кошик: Арсенал, Челсі, Байєр, Динамо Київ, Зальцбург, Вільярреаль, Андерлехт
- 1-ий або 2-й кошик: Лаціо, Спортинг, Марсель, ПАОК, Мілан
- 2-й або 3-й кошик: Фенербахче, Краснодар, Бетіс, БАТЕ, Динамо Загреб, Айнтрахт, Спартак Москва, Стандарт
- 3-й кошик: Цюрих
- 3-й або 4-й кошик: Ренн, Ворскла, Славія, Акхісар
- 4-й кошик: Яблонець, МОЛ Віді
Де пройде фінал Ліги Європи 2018/19?
Фінал матч відбудеться 29 травня на Олімпійському стадіоні у Баку. Арена має найвищу, четверту категорію від УЄФА. Є головною домашньою ареною збірної Азербайджану з футболу.
До речі, УЄФА оголосив місце проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2020.