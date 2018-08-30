Зоря поступилася Лейпцигу на останніх хвилинах і вибула з ЛЄ

Зоря на виїзді зустрічалася з німецьким Лейпцигом в рамках плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

Лейпциг — Зоря – 3:2

Голи: Кунья 7, Огустін 69, Форсберг 90 (пен.) — Рафаель 35, Гордієнко 48.

Лейпциг: Мвого, Клостерманн, Орбан, Конате (Форсберг 59), Лаймер (Брума 79), Забітцер, Кампель, Ільзанкер, Кунья, Вернер, Поульсен (Огустін 59).

Зоря: Феліпе, Тимчук, Вернидуб, Сваток, Михайличенко, Харатін, Сілас, Караваєв, Гордієнко (Кочергін 68), Кабаєв (Чеберко 69), да Сілва (Прийма 80).

У матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи німецький Лейпциг приймав на своєму полі луганську Зорю. Зустріч проходила на стадіоні Ред Булл Арена і завершилася перемогою господарів з рахунком 3:2.

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У складі підопічних Ральфа Рагніка забиті м’ячі на свій рахунок записали Тімо Вернер, Жан-Кевін Огустен і Еміль Форсберг, який забив переможний гол у цьому матчі з пенальті на 90-й хвилині. У складі Зорі відзначилися Рафаел Ратао та Артем Гордієнко.

У першому матчі команди зіграли внічию з рахунком 0:0. Таким чином, РБ Лейпциг вийшов в груповий етап Ліги Європи, а Зоря свою участь в турнірі завершила.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу плей-офф раунду Ліги Європи Лейпциг — Зоря.

Фото: RB Leipzig.