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Динамо і Ворскла дізналися суперників у Лізі Європи

Київське Динамо в груповому етапі Ліги Європи опинилося в першому кошику і дізналося своїх суперників. Ворсклу жереб кинув у четвертий.

У Монако відбулася церемонія жеребкування групового етапу Ліги Європи, в якому візьмуть участь і два представники України – київське Динамо і полтавська Ворскла.

Як відомо, 48 команд були розділені на чотири кошики. Динамо, яке перейшло в Лігу Європи після поразки в раунді плей-оф Ліги чемпіонів, опинилося в першому кошику разом з такими командами як Севілья, Арсенал, Челсі та Лаціо.

Читайте: Ліга чемпіонів 2018/19: результати жеребкування групового етапу

Суперники Динамо у групі К:

  • Астана
  • Ренн
  • Яблонець

Під час жеребкування Ворскла була в четвертому кошику.

Суперники Ворскли у групі Е:

  • Арсенал
  • Спортинг
  • Карабах

До слова, читайте про решту результатів жеребкування групового етапу Ліги Європи.

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