PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Динамо оголосило про трансфер данського форварда/

Динамо оголосило про трансфер данського форварда

Форвард данського футбольного клубу Мідтьюлланд Міккель Дуелунд перейшов в київське Динамо.

Гравець Мідтьюлланда Міккель Дуелунд продовжить кар’єру в Динамо.

Про це київський клуб повідомив на своєму YouTube каналі.

Деталі контракту не повідомляються.

Датчанин буде грати під 99-м номером. Раніше повідомлялося, що Динамо заплатить за півзахисника близько €3,3-4 млн.

Читайте: Динамо і Ворскла дізналися суперників у Лізі Європи

21-річний футболіст може зіграти вінгера на обох флангах, також може розташуватися на позиції нападника.

Сам футболіст на своїй сторінці у Instagram у сторіз поділився фото київських уболівальників та стадіону НСК Олімпійський.

image image
Динамо оголосило про трансфер данського форварда / 2 фотографии

Дуелунд – вихованець Мідтьюлланна. Цей сезон для нього є п’ятим в основній команді. За цей час він провів 109 матчів, забив 22 голи і зробив 15 асистів.

Також Дуелунд зіграв 14 матчів за збірну Данії U-21, в яких забив 3 голи і віддав 5 гольових передач.

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Аяксом і залишило ЛЧ.

Фото: instagram.com/duelund_22

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка