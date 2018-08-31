Форвард данського футбольного клубу Мідтьюлланд Міккель Дуелунд перейшов в київське Динамо.

Гравець Мідтьюлланда Міккель Дуелунд продовжить кар’єру в Динамо.

Про це київський клуб повідомив на своєму YouTube каналі.

Деталі контракту не повідомляються.

Датчанин буде грати під 99-м номером. Раніше повідомлялося, що Динамо заплатить за півзахисника близько €3,3-4 млн.

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21-річний футболіст може зіграти вінгера на обох флангах, також може розташуватися на позиції нападника.

Сам футболіст на своїй сторінці у Instagram у сторіз поділився фото київських уболівальників та стадіону НСК Олімпійський.



Фото: instagram.com/duelund_22 Фото: instagram.com/duelund_22 Динамо оголосило про трансфер данського форварда / 2 фотографии

Дуелунд – вихованець Мідтьюлланна. Цей сезон для нього є п’ятим в основній команді. За цей час він провів 109 матчів, забив 22 голи і зробив 15 асистів.

Також Дуелунд зіграв 14 матчів за збірну Данії U-21, в яких забив 3 голи і віддав 5 гольових передач.

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Аяксом і залишило ЛЧ.

Фото: instagram.com/duelund_22