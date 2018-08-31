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Хоффенхайм українською мовою звернувся до Шахтаря

Суперник Шахтаря в груповому етапі Ліги чемпіонів Хоффенхайм написав повідомлення донецькому клубу українською мовою.

Хоффенхайм на своїй офіційній сторінці у Twitter після жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2018/19 звернувся до своїх суперників їхніми рідними мовами.

Читайте: Ліга чемпіонів 2018/19: результати жеребкування групового етапу

Зокрема, донецькому Шахтарю німецький клуб залишив повідомлення українською мовою.

“Привіт, Шахтар! Ми з нетерпінням чекаємо на наші ігри! До скорої зустрічі!”, – йдеться в повідомленні Хоффенхайма.

Привітали на своїй сторінці у Twitter своїх суперників і гірники.

Англійською мовою Манчестер Сіті:

“Ми будемо раді зустрітися з Вами знову!”

Французькою мовою Ліон:

“Ми з нетерпінням чекаємо на нашу першу зустріч у єврокубку!”

Німецькою мовою Хоффенхайм:

“Вітаємо з дебютом в Лізі чемпіонів! Ми з нетерпінням чекаємо Вас в найближчому майбутньому!”

Раніше став відомий розклад матчів Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

ФотоTSG Hoffenheim.

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