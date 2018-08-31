Хоффенхайм українською мовою звернувся до Шахтаря

Суперник Шахтаря в груповому етапі Ліги чемпіонів Хоффенхайм написав повідомлення донецькому клубу українською мовою.

Хоффенхайм на своїй офіційній сторінці у Twitter після жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2018/19 звернувся до своїх суперників їхніми рідними мовами.

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Зокрема, донецькому Шахтарю німецький клуб залишив повідомлення українською мовою.

“Привіт, Шахтар! Ми з нетерпінням чекаємо на наші ігри! До скорої зустрічі!”, – йдеться в повідомленні Хоффенхайма.

Привітали на своїй сторінці у Twitter своїх суперників і гірники.

Англійською мовою Манчестер Сіті:

“Ми будемо раді зустрітися з Вами знову!”

Французькою мовою Ліон:

“Ми з нетерпінням чекаємо на нашу першу зустріч у єврокубку!”

Німецькою мовою Хоффенхайм:

“Вітаємо з дебютом в Лізі чемпіонів! Ми з нетерпінням чекаємо Вас в найближчому майбутньому!”

Hello, @ManCity! We’ll be delighted to meet with you again! Salut @Ol. On attend avec impatience notre premier rendez-vous aux coupes européennes! Grüße nach @tsghoffenheim! Herzlichen Glückwunsch zu euren Debut in der Champions League! Wir freuen uns und bis bald! pic.twitter.com/vUftI98Iiv — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 30 августа 2018 г.

Раніше став відомий розклад матчів Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

Фото: TSG Hoffenheim.