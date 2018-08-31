Ліга Європи 2018/19: результати жеребкування групового етапу

Жеребкування групового етапу Ліги Європи визначило склад 12-ти груп основної стадії турніру.

Жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону-2018/19 відбулася у Ньйоні.

Цьогоріч в основній стадії Ліги Європи Україна буде представлена київським Динамо та полтавською Ворсклою.

Результати жеребкування:

Група А: Байєр Леверкузен, Лудогорець, Цюріх, АЕК Ларнака

Група В: Зальцбург, Селтик, РБ Лейпциг, Русенборг

Група С: Зеніт, Копенгаген, Бордо, Славия Прага

Група D: Андерлехт, Фенербахче, Динамо Загреб, Спартак Трнава

Група Е: Арсенал, Спортінг, Карабах, Ворскла

Група F: Олімпіакос, Мілан, Бетис, Дюделанж

Група G: Вільярреаль, Рапід, Спартак Москва, Рейнджерс

Група Н: Лаціо, Марсель, Франкфурт, Аполлон

Група I: Бешикташ, Генк, Мальме, Сарпсборг

Група J: Севілья, Краснодар, Стандарт, Акхисар

Група К: Динамо Київ, Астана, Ренн, Яблонець

Група L: Челсі, ПАОК, БАТЕ, МОЛ Віді

Перші матчі групового етапу Ліги Європи розпочнуться 20 вересня. Заключні матчі в групах пройдуть 13 грудня.

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Фінал Ліги Європи сезону-2018/19 відбудеться 29 травня 2019 року в Баку, на Олімпійському стадіоні, домашній арені збірної азербайджану з футболу.

Нагадаємо, Зоря поступилася Лейпцигу на останніх хвилинах і вибула з ЛЄ.