Ліга Європи 2018/19: результати жеребкування групового етапу

Жеребкування групового етапу Ліги Європи визначило склад 12-ти груп основної стадії турніру.
Жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону-2018/19 відбулася у Ньйоні.
Цьогоріч в основній стадії Ліги Європи Україна буде представлена київським Динамо та полтавською Ворсклою.
Результати жеребкування:
Група А: Байєр Леверкузен, Лудогорець, Цюріх, АЕК Ларнака
Група В: Зальцбург, Селтик, РБ Лейпциг, Русенборг
Група С: Зеніт, Копенгаген, Бордо, Славия Прага
Група D: Андерлехт, Фенербахче, Динамо Загреб, Спартак Трнава
Група Е: Арсенал, Спортінг, Карабах, Ворскла
Група F: Олімпіакос, Мілан, Бетис, Дюделанж
Група G: Вільярреаль, Рапід, Спартак Москва, Рейнджерс
Група Н: Лаціо, Марсель, Франкфурт, Аполлон
Група I: Бешикташ, Генк, Мальме, Сарпсборг
Група J: Севілья, Краснодар, Стандарт, Акхисар
Група К: Динамо Київ, Астана, Ренн, Яблонець
Група L: Челсі, ПАОК, БАТЕ, МОЛ Віді
Перші матчі групового етапу Ліги Європи розпочнуться 20 вересня. Заключні матчі в групах пройдуть 13 грудня.
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Фінал Ліги Європи сезону-2018/19 відбудеться 29 травня 2019 року в Баку, на Олімпійському стадіоні, домашній арені збірної азербайджану з футболу.
Нагадаємо, Зоря поступилася Лейпцигу на останніх хвилинах і вибула з ЛЄ.