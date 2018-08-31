Розклад матчів Динамо у Лізі Європи

Календар матчів київського Динамо у груповому етапі Ліги Європи сезону-2018/19.
Жеребкування Ліги Європи сезону-2018/19 відбулося 31 серпня у Ньйоні. Своїх суперників на стадії групового етапу Ліги Європи дізналося київське Динамо. Біло-синіх жереб звів з Астаною, Ренном та Яблонцем.
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У 1-му турі підопічні Олександра Хацкевича 20 вересня зіграють в Києві проти Астани.
Повністю календар Групи К виглядає так:
1-й тур. 20 вересня. Динамо – Астана
2-й тур. 4 жовтня. Яблонець – Динамо
3-й тур. 25 жовтня. Ренн – Динамо
4-й тур. 8 листопада. Динамо – Ренн
5-й тур. 29 листопада. Астана – Динамо
6-й тур. 13 грудня. Динамо – Яблонець
Фінал Ліги Європи сезону-2018/19 відбудеться 29 травня 2019 року в Баку, на Олімпійському стадіоні, домашній арені збірної Азербайджану з футболу.
Також під час жеребкування були визначені суперники полтавської Ворскли у груповому етапі Ліги Європи.
Photo by Harold Cunningham – UEFA/UEFA via Getty Images