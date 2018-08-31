Розклад матчів Шахтаря у Лізі чемпіонів

Календар матчів донецького Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

Жеребкування Ліги чемпіонів сезону-2018/19 відбулося 30 серпня у Монако. Своїх суперників на стадії групового етапу Ліги чемпіонів дізнався донецький Шахтар, який зіграє з Манчестер Сіті, Ліоном та Хоффенхаймом.

У 1-му турі підопічні Паулу Фонсеки 19 вересня зіграють в Харкові з Хоффенхаймом.

Повністю календар виглядає так:

1-й тур. 19 вересня 19:55. Шахтар – Хоффенхайм

2-й тур. 2 жовтня, 22:00. Ліон – Шахтар

3-й тур. 23 жовтня, 22:00. Шахтар – Манчестер Сіті

4-й тур. 7 листопада, 22:00. Манчестер Сіті – Шахтар

5-й тур. 27 листопада, 22:00. Хоффенхайм – Шахтар

6-й тур. 12 грудня, 22:00. Шахтар – Ліон

Представлення суперників від офіційного сайту Шахтаря:

Манчестер Сіті

У групі F другий рік поспіль помаранчево-чорні зустрінуться з однією з найсильніших команд Європи – Манчестер Сіті. 2018-го містяни вп’яте в історії стали чемпіонами Англії, набравши рекордні 100 очок, а в серпні почали з трофея новий сезон у поєдинку за Суперкубок із Челсі (2:0). Наставник Манчестер Сіті – Хосеп Гвардіола, що здобув у своїй тренерській кар’єрі вже 24 титули.

Під час міжсезоння Манчестер Сіті фактично зберіг той самий склад. З-поміж придбань слід відзначити лише купівлю алжирця Ріяда Мареза – одного з лідерів Лестера, що 2016-го вигравав Прем’єр-лігу. Втрати команди не пов’язані з трансферами. Деякий час через травми пропускатимуть бронзовий призер чемпіонату світу бельгієць Кевін де Брюйне та резервний голкіпер Клаудіо Браво.

Ліон

Ліон представляє однойменне французьке місто. Клуб заснований 1950 року, у середині 1960-х здобув національний Кубок, проте головних успіхів досягнув на початку нового тисячоліття. 2002-го «леви» вперше стали чемпіонами й зберігали титул протягом семи років, а 2010-го діставалися півфіналу Ліги чемпіонів, де поступились Баварії.

У сезоні-2017/18 Ліон став бронзовим призером Ліги 1. Улітку до Валенсії перейшов основний захисник Муктар Дьяхабі, а другого бомбардира Маріано Діаса (21 гол і 7 результативних передач у сезоні) викупив Реал. Водночас клуб точково посилив конкуренцію на кількох позиціях, зберіг лідерів атаки (Мемфіса Депая та Бертрана Траоре), лишився й чемпіон світу – 2018 Набіль Фекір.

Хоффенхайм

Третій учасник Ліги чемпіонів від Німеччини – Хоффенхайм з однойменного села, що сьогодні є районом міста Зінсхайм. Клуб засновано 1899 року.

Хоффенхайм вийшов у Бундеслігу 2008-го, протягом двох років подолавши шлях із Регіональної ліги. Тоді перед біло-синіми було поставлено амбітні завдання, серед них потрапляння до єврокубків. Рік тому вони дебютували в Лізі чемпіонів, поступившись у плей-оф кваліфікації Ліверпулю, а наразі здобули бронзові медалі чемпіонату та потрапили до групи напряму.

У команди один з найперспективніших молодих наставників Німеччини – 31-річний Юліан Нагельсманн. 2017-го його визнали найкращим тренером Бундесліги. Офіційно відомо, що після завершення сезону він залишить Хоффенхайм та очолить РБ Лейпциг.

Протягом останніх років багато яскравих гравців Хоффенхайма перейшло до великих клубів (Роберто Фірміно, Кевін Фолланд, Сандро Вагнер, Ніклас Зюле, Жеремі Толян, Себастьян Руді). Нинішнього літа перебрався до Шальке найкращий бомбардир Марк Ут, однак досі наявний результативний хорват Андрій Крамарич. Суперник гірників розпочав сезон із поразки від Баварії (3:1), де єдиний м’яч оформив найдосвідченіший польовий футболіст – 30-річний Адам Салаї.

Раніше УЄФА назвав найкращий гол сезону-2017/18.

Фото: shakhtar.com