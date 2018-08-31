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Суд визнав договірним матч першої ракетки України

Матчі двох українських тенісистів Олександра Долгополова та Катерини Бондаренко визнані договірними.

Міський суд Алмати дозволив букмекерам не виплачувати переможцям ставки за деякими поєдинками українських тенісистів Олександра Долгополова і Катерини Бондаренко.

Під підозру потрапили два матчі, які відбулися 20 серпня 2017 року. У цей день Долгополов програв португальцю Тьягу Монтейру на Winston Salem Open – 3:6, 3:6, а Бондаренко поступилася Ані Богдан з Румунії на Connecticut Open – 2:6, 2:6.

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Деякі букмекери запідозрили, що матчі договірні і звернулися до суду. Внутрішні правила дозволяють букмекерським компаніям не виплачувати виграш, якщо є підозра в договірному статусі конкретної події.

Відзначимо, що протягом року було ще 6 позовів в інших судах Алмати і Астани, які зобов’язали букмекерські контори виплатити гравцям виграші, так як матчі не були визнані договірними з боку Міжнародної федерації тенісу або Tennis Integridy Unit.

Нагадаємо, Доглополов у рейтингу ATP посідає найвищу серед чоловіків співвітчизників — 86 позицію, Бондаренко – є третьою ракеткою України і посідає в рейтингу WTA 86 сходинку.

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Фото: Oliver Sjöström on Unsplash.

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