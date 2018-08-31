Жеребкування Ліги Європи: де дивитися, коли та хто з ким може зіграти

Жеребкування групового етапу Ліги Європи відбудеться у четвер, 31 серпня.
Жеребкування Ліги Європи вирішить до якої з груп потрапить кожна з 48-ми команд, які братимуть участь у цьогорічному розіграші групового етапу Ліги Європи. У сезоні 2018/19 Україна буде представлена київським Динамо та полтавською Ворсклою.
Коли та де відбудеться жеребкування?
У п’ятницю, 31 серпня у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування групового етапу Ліги Європи.
Церемонія розпочнеться о 14.00 за київським часом.
Де дивитися?
Пряму трансляцію можна буде подивитися в ефірі телеканалу Футбол 1.
Також жеребкування буде транслюватися на сайті UEFA.com.
Які команди зіграють на цьому етапі?
Всього в розіграші візьме участь 48 клубів.
Німеччина: Байєр Леверкузен, Айнтрахт, Лейпциг
Іспанія: Вільярреаль, Бетіс, Севілья
Бельгія: Андерлехт, Стандарт, Генк
Франція: Марсель, Ренн, Бордо
Росія: Краснодар, Спартак Москва, Зеніт
Туреччина: Фенербахче, Акхісар, Бешикташ
Англія: Арсенал, Челсі
Україна: Динамо Київ, Ворскла
Італія: Лаціо, Мілан
Греція: ПАОК, Олімпіакос
Кіпр: АЕК Ларнака, Аполлон
Норвегія: Сарпсборг, Русенборг
Шотландія: Рейнджерс, Селтік
Чехія: Славія Прага, Яблонець
Австрія: Зальцбург, Рапід
Португалія: Спортинг
Білорусь: БАТЕ
Хорватія: Динамо Загреб
Швейцарія: Цюрих
Угорщина: МОЛ Віді
Казахстан: Астана
Азербайджан: Карабах
Болгарія: Лудогорець
Люксембург: Дюделанж
Данія: Копенгаген
Швеція: Мальме
Словаччина: Спартак ТрнаваЧитайте: Новий гімн та дизайн: УЄФА анонсував ребрендинг Ліги Європи Динамо зіграло внічию з Аяксом і залишило ЛЧ Зоря поступилася Лейпцигу на останніх хвилинах і вибула з ЛЄ
Як відбуватиметься жеребкування?
Усі клуби поділять на чотири кошики згідно з рейтингом клубів в таблиці УЄФА.
- 1-й кошик: Севілья, Арсенал, Челсі, Зеніт, Байєр, Динамо Київ, Бешикташ, Зальцбург, Олімпіакос, Вільярреаль, Андерлехт, Лаціо
- 2-й кошик: Спортинг, Лудогорець, Копенгаген, Марсель, Селтік, ПАОК, Мілан, Генк, Фенербахче, Краснодар, Астана, Рапід
- 3-й кошик: Бетис, Карабах, БАТЕ, Динамо Загреб, РБ Лейпциг, Айнтрахт, Мальме, Спартак Москва, Стандарт, Цюрих, Ренн, Бордо
- 4-й кошик: Аполлон, Русенборг, Ворскла, Славія Прага, Акхісар, Яблонець, АЕК Ларнака, МОЛ Віді, Рейнджерс, Спартак Трнава, Дюделанж, Сарпсборг
Де пройде фінал Ліги Європи 2018/19?
Фінал матч відбудеться 29 травня на Олімпійському стадіоні у Баку. Арена має найвищу, четверту категорію від УЄФА. Є головною домашньою ареною збірної Азербайджану з футболу.
До речі, УЄФА оголосив місце проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2020.