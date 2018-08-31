Жеребкування Ліги Європи: де дивитися, коли та хто з ким може зіграти

Жеребкування групового етапу Ліги Європи відбудеться у четвер, 31 серпня.

Жеребкування Ліги Європи вирішить до якої з груп потрапить кожна з 48-ми команд, які братимуть участь у цьогорічному розіграші групового етапу Ліги Європи. У сезоні 2018/19 Україна буде представлена київським Динамо та полтавською Ворсклою.

Коли та де відбудеться жеребкування?

У п’ятницю, 31 серпня у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування групового етапу Ліги Європи.

Церемонія розпочнеться о 14.00 за київським часом.

Де дивитися?

Пряму трансляцію можна буде подивитися в ефірі телеканалу Футбол 1.

Також жеребкування буде транслюватися на сайті UEFA.com.

Які команди зіграють на цьому етапі?

Всього в розіграші візьме участь 48 клубів.

Німеччина: Байєр Леверкузен, Айнтрахт, Лейпциг

Іспанія: Вільярреаль, Бетіс, Севілья

Бельгія: Андерлехт, Стандарт, Генк

Франція: Марсель, Ренн, Бордо

Росія: Краснодар, Спартак Москва, Зеніт

Туреччина: Фенербахче, Акхісар, Бешикташ

Англія: Арсенал, Челсі

Україна: Динамо Київ, Ворскла

Італія: Лаціо, Мілан

Греція: ПАОК, Олімпіакос

Кіпр: АЕК Ларнака, Аполлон

Норвегія: Сарпсборг, Русенборг

Шотландія: Рейнджерс, Селтік

Чехія: Славія Прага, Яблонець

Австрія: Зальцбург, Рапід

Португалія: Спортинг

Білорусь: БАТЕ

Хорватія: Динамо Загреб

Швейцарія: Цюрих

Угорщина: МОЛ Віді

Казахстан: Астана

Азербайджан: Карабах

Болгарія: Лудогорець

Люксембург: Дюделанж

Данія: Копенгаген

Швеція: Мальме

Словаччина: Спартак Трнава

Як відбуватиметься жеребкування?

Усі клуби поділять на чотири кошики згідно з рейтингом клубів в таблиці УЄФА.

1-й кошик: Севілья, Арсенал, Челсі, Зеніт, Байєр, Динамо Київ , Бешикташ, Зальцбург, Олімпіакос, Вільярреаль, Андерлехт, Лаціо

Севілья, Арсенал, Челсі, Зеніт, Байєр, , Бешикташ, Зальцбург, Олімпіакос, Вільярреаль, Андерлехт, Лаціо 2-й кошик: Спортинг, Лудогорець, Копенгаген, Марсель, Селтік, ПАОК, Мілан, Генк, Фенербахче, Краснодар, Астана, Рапід

Спортинг, Лудогорець, Копенгаген, Марсель, Селтік, ПАОК, Мілан, Генк, Фенербахче, Краснодар, Астана, Рапід 3-й кошик: Бетис, Карабах, БАТЕ, Динамо Загреб, РБ Лейпциг, Айнтрахт, Мальме, Спартак Москва, Стандарт, Цюрих, Ренн, Бордо

Бетис, Карабах, БАТЕ, Динамо Загреб, РБ Лейпциг, Айнтрахт, Мальме, Спартак Москва, Стандарт, Цюрих, Ренн, Бордо 4-й кошик: Аполлон, Русенборг, Ворскла, Славія Прага, Акхісар, Яблонець, АЕК Ларнака, МОЛ Віді, Рейнджерс, Спартак Трнава, Дюделанж, Сарпсборг

Де пройде фінал Ліги Європи 2018/19?

Фінал матч відбудеться 29 травня на Олімпійському стадіоні у Баку. Арена має найвищу, четверту категорію від УЄФА. Є головною домашньою ареною збірної Азербайджану з футболу.

До речі, УЄФА оголосив місце проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2020.