Лестер — Ліверпуль, Реал — Леганес: анонс та прогноз матчів

Найбільш очікувані матчі європейського вікенду в АПЛ, Прімері та Серії А.

Факти ICTV анонсують найбільш очікувані матчі європейського вікенду, серед яких матч нинішнього лідера АПЛ Ліверпуля, який зустрінеться на виїзді з Лестером.

Лестер — Ліверпуль

АПЛ, 4-й тур

1 вересня, 14:30, Лестер. Стадіон Кінг Пауер

Після трьох турів чемпіонату англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль не лише очолює таблицю, але є єдиним клубом, сітку воріт якого, не зумів вразити суперник. Поява у команді Вірджила Ван Дейка мінімалізувала закоренілі стереотипи про одвічну слабку оборону мерсисайдців. Ну а з приходом Аліссона у підопічних Клоппа з’явилася впевненість, що їхній кіпер зможе виручити у найвідповідальніший момент.

Лестер після поразки від Манчестер Юнайтед (1:2), взяв гору над Вулвергемптоном (2:0), а в третьому турі декласував на виїзді Саутгемптон (2:1). За лисів не зможе зіграти Джеймі Варді, який відбуває дискваліфікацію за вилучення у матчі з Вулвергемптоном. Окрім Варді проти Ліверпуля не зіграє Метті Джеймс.

А ось у Ліверпуля залишаються в лазареті лише Алекс Окслейд-Чемберлен та Деян Ловрен.

Підопічних Клоппа букмекери очікувано записують фаворитами протистояння. На перемогу Ліверпуля дають коефіцієнт 1.42, тоді як успіх лисів оцінюється в 7.30. Нічия – 5.00.

Парма — Ювентус

Серія А, 3-й тур

1 вересня, 21:30, Парма. Стадіон Енніо Тардіні

Ювентус за підсумками перших двох стартових турів набрав шість очок, однак виступ чинного чемпіона не можна назвати впевненим. У першому турі б’янконері з великими труднощами обіграла К’єво наприкінці зустрічі, а Лаціо хоч і був обіграний 2:0, але також не без проблем.

Туринські вболівальники чекатимуть на гол від свого зіркового новачка Криштіану Роналду, який поки не мав змоги відзначитися за Ювентус.

Парма є новачком нинішнього сезону в Серії А. Команда розпочала турнір з нічиєї з Удінезе та поразки від СПАЛу.

Букмекерські контори вважають фаворитом матчу Ювентус. Коефіцієнт на перемогу Парми становить 12.00. Потенційний тріумф підопічних Аллегрі оцінюється в 1.29, а нічия – 5.55.

Реал — Леганес

Прімера, 3-й тур

1 вересня, 21.45, Мадрид. Сантьяго Бурнабеу

Реал залишається другою командою в Примері, яка поки в чемпіонаті йде без втрат. У цьому турі вершкові на своєму полі зіграють з Леганесом, якому раніше клуб віддав в оренду українця Андрія Луніна. При чому, Лунін не зможе зіграти проти Реала через заборону.

У підопічних Лопетегі всі в строю, окрім Вальехо. В Леганеса в лазареті лише Шимановскі.

У поєдинку на Сантьяяго Берабеу букмекери віддають перевагу господарям. Вікторію підопічних Лопетегі оцінюють в 1.16, успіх Леганеса – 19.00. На нічию дають – 8.90.

Фото: Liverpool FC, Real Madrid