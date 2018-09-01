Шахтар обіграв Маріуполь в УПЛ

Шахтар здобув легку перемогу над Маріуполем в матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги.

Шахтар — Маріуполь – 2:0

Голи: Мораес 43, Дава (авт.) 56.

Шахтар: Пятов, Ракицький, Хочолава, Бутко, Ісмаїлі, Тайсон (Болбат, 79), Степаненко, Марлос (Фернандо Педро, 79), Алан Патрік (Майкон, 64), Веллінгтон Нем, Мораес.

Маріуполь: Гальчук, Білий (Горбунов, 63), Демір, Биков, Тищенко, Вакула (Бугай, 74), Мишнєв, Яворський, Білоконь, Дава, Фомін.

Донецький Шахтар в матчі 7-го туру чемпіонату України з футболу обіграв Маріуполь. Зустріч відбулася в Харкові на стадіоні Металіст і завершилася з рахунком 2:0.

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Весь матч пройшов під диктовку гірників. Підопічні Паулу Фонсека заволоділи ініціативою з перших секунд і не випускали її до фінального свистка.

Голи на рахунку Жуніора Мораеша та Дави у власні ворота у другій половині зустрічі.

До речі, суперник Шахтаря в груповому етапі Ліги чемпіонів Хоффенхайм написав повідомлення донецькому клубу українською мовою.

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