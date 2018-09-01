PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Шахтар обіграв Маріуполь в УПЛ/

Шахтар обіграв Маріуполь в УПЛ

Шахтар здобув легку перемогу над Маріуполем в матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги.

Шахтар — Маріуполь – 2:0

Голи: Мораес 43, Дава (авт.) 56.

Шахтар: Пятов, Ракицький, Хочолава, Бутко, Ісмаїлі, Тайсон (Болбат, 79), Степаненко, Марлос (Фернандо Педро, 79), Алан Патрік (Майкон, 64), Веллінгтон Нем, Мораес.

Маріуполь: Гальчук, Білий (Горбунов, 63), Демір, Биков, Тищенко, Вакула (Бугай, 74), Мишнєв, Яворський, Білоконь, Дава, Фомін.

Донецький Шахтар в матчі 7-го туру чемпіонату України з футболу обіграв Маріуполь. Зустріч відбулася в Харкові на стадіоні Металіст і завершилася з рахунком 2:0.

Читайте: Ліга чемпіонів 2018/19: результати жеребкування групового етапу

Весь матч пройшов під диктовку гірників. Підопічні Паулу Фонсека заволоділи ініціативою з перших секунд і не випускали її до фінального свистка.

Голи на рахунку Жуніора Мораеша та Дави у власні ворота у другій половині зустрічі.

До речі, суперник Шахтаря в груповому етапі Ліги чемпіонів Хоффенхайм написав повідомлення донецькому клубу українською мовою.

Фото: 

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка