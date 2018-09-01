Світоліна вийшла у 1/8 фіналу US Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно подолала третій раунд відкритого чемпіонату США (US Open), перемігши 52 ракетку світу Ван Цян з Китаю – 6:4, 6:4.

Про це повідомляється на сайті турніру US open.

Тенісистки провели на корті 1 годину 8 хвилин. Еліна Світоліна допустила одну подвійну помилку і реалізувала 5 брейк-пойнтів з 5, при цьому українська спортсменка обійшлася без подач навиліт.

Ван Цян відзначилася 5 ейсамb, 3 подвійними помилками і 3 реалізованими брейк-пойнтами з 7.

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Week 2, here she comes…@ElinaSvitolina defeats Wang 6-4, 6-4 to book a R4 clash against Sevastova!#USOpen pic.twitter.com/RRrjDK1YTv — US Open Tennis (@usopen) 31 августа 2018 г.

Наступною суперницею української спортсменки стане латвійка Анастасія Севастова.

Змагання в Нью-Йорку завершаться 9 вересня.

Нагадаємо, Світоліна відмовилася спілкуватися з російськими журналістами.

Фото: Getty Images