PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Світоліна вийшла у 1/8 фіналу US Open/

Світоліна вийшла у 1/8 фіналу US Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно подолала третій раунд відкритого чемпіонату США (US Open), перемігши 52 ракетку світу Ван Цян з Китаю – 6:4, 6:4.

Про це повідомляється на сайті турніру US open.

Тенісистки провели на корті 1 годину 8 хвилин. Еліна Світоліна допустила одну подвійну помилку і реалізувала 5 брейк-пойнтів з 5, при цьому українська спортсменка обійшлася без подач навиліт.

Ван Цян відзначилася 5 ейсамb, 3 подвійними помилками і 3 реалізованими брейк-пойнтами з 7.

Читайте: Світоліна і компанія: найефектніші тенісистки US Open з топ-10 (ГОЛОСУВАННЯ)

Наступною суперницею української спортсменки стане латвійка Анастасія Севастова.

Змагання в Нью-Йорку завершаться 9 вересня.

Нагадаємо, Світоліна відмовилася спілкуватися з російськими журналістами.

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Російський боєць після нокаута напав на рефері, той його ледь не придушив
Тенісистка роздяглася на корті US Open і заробила штраф
Світоліна відмовилася спілкуватися з російськими журналістами
Збірна України на Лізі націй: Шевченко оголосив список футболістів
Світоліна і компанія: найефектніші тенісистки US Open з топ-10 (ГОЛОСУВАННЯ)
Лунін перейшов у Леганес – офіційно
Підйом з переворотом та стійка на голові: що таке воркаут та як займатися
Боєць UFC випадково травмував статеві органи дрилем
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка