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Арсенал ледь обіграв Кардіфф на виїзді

Арсенал обіграв Кардіфф у матчі 4-го туру англійської Прем’єр-ліги.

У матчі 4-го туру англійської Прем’єр-ліги Кардіфф приймав на своєму полі лондонський Арсенал. Зустріч пройшла на стадіоні Кардіфф Сіті і завершилася перемогою гостей з рахунком 3:2.

В складі канонірів забиті м’ячі на свій рахунок записали Шкодран Мустафі, П’єр-Емерік Обамейян і Александр Ляказетт.

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За господарів відзначилися Віктор Камараса і Деніел Ворд. Таким чином, підопічні Унаї Емері здобули другу поспіль перемогу в АПЛ, а Кардіфф продовжив серію без перемог до чотирьох матчів ( дві нічиї та дві поразки).

Нині Арсенал (6 очків) посідає дев’яте місце в турнірній таблиці англійської Прем’єр-ліги, Кардіфф (2) – на 16-у рядку.

У наступному турі Арсенал зіграє на виїзді з Ньюкасл Юнайтед, а Кардіфф в гостях зустрінеться з Челсі. Обидві зустрічі пройдуть 15 вересня.

До речі, Ліверпуль пропустив від Лестера після грубої помилки Аліссона.

Фото: arsenal.com

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