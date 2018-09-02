Карпати в меншості взяли гору над Динамо

Карпати обіграли Динамо у матчі 7-го туру української Прем’єр-ліги.

Динамо приймало на своєму полі львівські Карпати у матчі 7-го туру української Прем’єр-ліги. Зустріч проходила на стадіоні НСК Олімпійський і завершилася перемогою гоcтей з рахунком 2:0.

Читайте: Ліга Європи 2018/19: результати жеребкування групового етапу

У складі гостей голи на свій рахунок записав Мар’ян Швед, який двічі розписався у воротах Дениса Бойка.

На 56-й хвилині другу жовту отримав боснійський захисник Карпат Аді Мехмерич, тож залишок другого тайму львів’яни догравали у меншості.

Таким чином, Карпати здобули другу перемогу зі старту нового сезону УПЛ, а динамівці зазнали першої поразки в чемпіонаті в новому сезоні.

До речі, Шахтар обіграв Маріуполь в УПЛ.

Фото: FC Karpaty Lviv