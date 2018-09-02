Карпати в меншості взяли гору над Динамо

Карпати обіграли Динамо у матчі 7-го туру української Прем’єр-ліги.
Динамо приймало на своєму полі львівські Карпати у матчі 7-го туру української Прем’єр-ліги. Зустріч проходила на стадіоні НСК Олімпійський і завершилася перемогою гоcтей з рахунком 2:0.
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У складі гостей голи на свій рахунок записав Мар’ян Швед, який двічі розписався у воротах Дениса Бойка.
На 56-й хвилині другу жовту отримав боснійський захисник Карпат Аді Мехмерич, тож залишок другого тайму львів’яни догравали у меншості.
Таким чином, Карпати здобули другу перемогу зі старту нового сезону УПЛ, а динамівці зазнали першої поразки в чемпіонаті в новому сезоні.
До речі, Шахтар обіграв Маріуполь в УПЛ.
Фото: FC Karpaty Lviv
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