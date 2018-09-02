Ліверпуль пропустив від Лестера після грубої помилки Аліссона

Ліверпуль на виїзді переміг Лестер у матчі 4-го туру англійської Прем’єр-ліги.

Лестер – Ліверпуль – 1:2

Голи: Геззаль, 63 – Мане, 10, Фірміно, 45

Лестер: Шмайхель, Перейра, Морган, Магуайр, Чілвелл, Менді, Ндіді, Олбрайтон (Іхеоначо, 61), Медісон (Амартлі, 83), Геззаль, Грей (Окадзакі, 76)

Ліверпуль: Аліссон, Александр-Арнольд (Матіп, 89), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 71), Вейналдум, Мілнер, Салах (Шакірі, 71), Фірміно, Мане.

Ліверпуль обіграв Лестер в матчі четвертого туру англійської Прем’єр-ліги. Зустріч пройшла на стадіоні Кінг Пауер в Лестері і завершилася з рахунком 2:1 на користь гостей.

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Автором першого гола Ліверпуля став форвард Садіо Мане, який відправив м’яч у ворота Каспера Шмайхеля на 10-й хвилині гри. В кінці першого тайму мерсисайдці зміцнили перевагу в рахунку – бразилець Роберто Фірміно забив головою на 45-й хвилині.

В середині другого тайму голкіпер червоних Аліссон припустився грубої помилки в своїй штрафній, що призвело до голу хавбека Лестера Рашида Геззаля.

У підсумку Ліверпуль набрав 12 очок і посідає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії. В ативі Лестера 6 очок.

Нагадаємо, гравці Ліверпуля після поразки попрацювали у їдальні.

Фото: FC Liverpool.