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Уотфорд сенсаційно обіграв Тоттенгем

Уотфорд обіграв Тоттенгем у матчі 4-го туру англійської Прем’єр-ліги.

Уотфорд приймав на своєму полі Тоттенгем Хотспур у матчі 4-го туру англійської Прем’єр-ліги. Зустріч проходила на стадіоні Вікарейдж Роуд і завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.

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У складі господарів голи на свій рахунок записали Трой Діні і Крейг Кеткарт. Гості відзначилися після того, як півзахисник Уотфорда Абдулайе Дукуре забив м’яч у власні ворота.

Таким чином, Уотфорд здобув четверту поспіль перемогу зі старту нового сезону АПЛ, а шпори після трьох перемог поспіль зазнали першої поразки.

Уотфорд (12 очок) розташовується на третьому місці в турнірній таблиці англійської Прем’єр-ліги, Тоттенхем (9) – на п’ятій сходинці.

До речі, Арсенал ледь обіграв Кардіфф на виїзді.

Фото: Watford Football Club

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