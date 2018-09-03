ФІФА назвала трійку претендентів на звання Гравець року

ФІФА оголосила шорт-лист претендентів на приз найкращому футболісту року.

У трійку номінантів увійшли Кріштіану Роналду (Реал/Ювентус, збірна Португалії), Лука Модріч (Реал, збірна Хорватії) і Мохаммед Салах (Ліверпуль, збірна Єгипту).

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Португалець в минулому сезоні став переможцем і найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів у складі Реала, єгиптянин — фіналістом Ліги чемпіонів і володарем Золотої бутси АПЛ, а хорват виграв найпрестижніший клубний турнір Європи і дійшов до фіналу чемпіонату світу разом зі своєю збірною.

Переможець буде оголошений в Лондоні 24 вересня в рамках шоу The Best FIFA Football Awards.

Цікаво, що Ліонель Мессі не увійшов до трійки претендентів вперше за останні 12 років.

Раніше УЄФА назвала найкращих футболістів сезону.