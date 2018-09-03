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Гусєв тренуватиме Динамо

Олег Гусєв стане головним тренером молодіжного складу київського Динамо.

Екс-півзахисник київського Динамо Олег Гусєв заявив, що найближчим часом стане головним тренером молодіжної команди біло-синіх U-21.

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Про це повідомляє XSport.

— За кілька днів повинен підписати контракт з Динамо, де буду тренувати команду U-21, — сказав Гусєв.

Нагадаємо, 35-річний гравець більшу частину своєї кар’єри провів у Динамо. За біло-синіх Гусєв відіграв 296 поєдинків, в яких відзначився 58 забитими голами. За збірну футболіст провів 98 матчів і забив 13 голів.

Нагадаємо, Карпати обіграли Динамо у матчі 7-го туру української Прем’єр-ліги.

Фото: Динамомания

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