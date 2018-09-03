Нагорняк: Відповідальність за результат повинні нести гравці Динамо

Колишній гравець збірної України та Дніпра в коментарі Фактам ICTV прокоментував останні результати київського Динамо.

Екс-нападник збірної України, а нині телеексперт Сергій Нагорняк поділився своєю думкою відносно перспектив київського Динамо у нинішньому сезоні та останніх матчів киян проти Карпат та Аякса.

— Це видно було неозброєним оком, що Динамо ще не відійшло від поразки у матчі з Аяксом і вильоту з Ліги чемпіонів ні фізично, ні психологічно. Тому у матчі з Карпатами динамівці виглядали кволо, – сказав Нагорняк.

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Нагорняк вважає, що головною проблемою Динамо є низька результативність.

— У Динамо має бути якась відправна точка, клуб ставить перед собою високі завдання і втрата очок у чемпіонаті у плани ніяк не входить. Те, що проблема в Динамо є – це видно неозброєним оком. Команда дуже мало забиває – це найголовніша проблема, – додав він.

На думку Сергія Нагорняка, відповідальність за результат повинна порівну лежати на гравцях Динамо та тренерському штабі:

— Провина лежить не лише на тренерах, а й на футболістах. Не потрібно розділяти футболістів і тренерський штаб. Лише спільними зусиллями кияни зможуть подолати усі труднощі. Та ситуація, в яку вони попали, їм треба вирішити разом. Футболісти також повинні нести відповідальність за те, що вони показують на футбольному полі, не лише тренер. Знаєте, як кажуть “Виграє команда, а програє тренер”. Воно було є і буде, – зазначив Нагорняк.

Нагадаємо, Карпати в меншості взяли гору над Динамо.