Огляд матчів та результати 7-го туру УПЛ

Факти ICTV підбивають підсумки 7-го туру української Прем’єр-ліги.

Напередодні в чемпіонаті України з футболу відіграли сьомий тур. Відкривали тур у Полтаві матчем Ворскла — Чорноморець, який завершився на користь підопічних Василя Сачка з рахунком 2:1.

А ось Динамо у неділю знову втратило очки у чемпіонаті УПЛ. Кияни сенсаційно поступилися вдома львівським Карпатам. Натомість луганська Зоря вдосталь відігралася на київському Арсеналу за виліт з Ліги Європи, розкатавши всуху дебютанта чемпіонату України 5:0.

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Ворскла — Чорноморець – 2:1

Голи: Кулач, 49, Рижук (ав.) 87 – Чорній, 63

Шахтар — Маріуполь – 2:0

Голи: Мораес, 43 Дава, 56

Десна — Олімпік – 0:1

Голи: Білоног, 55

ФК Львів — Олександрія – 2:2

Голи: Дуарте, 8 Тейлор, 21 – Грицук, 54 Сітало, 83

Динамо Київ — Карпати – 0:2

Голи: Швед, 17, 45+2

Арсенал-Київ — Зоря – 0:5

Голи: Караваєв, 5 Хомченовський, 13, 69 Рафаель Ратао, 44, Лєдньов, 51

Таким чином, після семи зіграних турів турнірну таблицю очолює донецький Шахтар, в активі якого 18 очок, в Олександрії на 2 поінти менше. Замикає трійку київське Динамо з 13-ма очками.

Фото: ФК Зоря