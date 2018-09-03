Шовковський став помічником Шевченка у збірній України

Олександр Шовковський став асистентом головного тренера національної збірної України Андрія Шевченка.
Голкіпер київського Динамо Олександр Шовковський приєднався до тренерського штабу збірної України, ставши одним із помічників Андрія Шевченка, повідомляє Команда №1.
Нового асистента головного тренера національної збірної вже представили футболістам.
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Офіційна презентація Шовковського, швидше за все, відбудеться завтра, 4 вересня.
Раніше Андрій Шевченко визначився з повним списком гравців національної команди, які готуватимуться до матчів Ліги націй.
До слова, матч проти збірної Чехії Україна зіграє 6 вересня, а проти збірної Словаччини – 9 вересня.
Фото: ФК Динамо Київ
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