Український вікенд: голи в Бельгії та Іспанії і вилучення Коноплянки

У доробку українських збірників минулого тижня дві перемоги у чемпіонаті Бельгії, перемога у грецькій Суперлізі та фіаско в АПЛ і Бундеслізі.

У четвертому турі англійської Прем’єр-ліги Вест Гем українця Андрія Ярмоленка зазнав вже четвертої поразки поспіль. Цього разу підопічні Пеллегріні не змогли нічого протиставити Вулверхемптону. Молотобійці поступилися на своєму полі з рахунком 0:1 і стали єдиною командою в АПЛ з нульовим поінтом у турнірній таблиці.

Вовки вирвали перемогу в компенсований час, а український вінгер Андрій Ярмоленко провів на полі весь другий тайм. Українець вийшов замість шотландця Снодграсса. Ярмоленко лише один раз пробив по воротах, хоча провів доволі активний поєдинок, часто брав гру на себе і на 57-й хвилині видав хороший асист на Майкла Антоніо, однак голкіпер гостей парирував удар англійця.

Матч проти Герти склався невдало для Шальке і зокрема — для Євгена Коноплянки, який вийшов вперше зі стартових хвилин у новому сезоні Бундесліги. Вже на 15-й хвилині гельзенкірхенці пропустили від Ондрея Дуди. Українець відіграв 90 хвилин, але в доданий арбітром час заробив вилучення за фол останньої надії. Коноплянка зірвав атаку Герти, в якій форвард суперників вибігав сам-на-сам з воротарем Шальке.

Це видалення стало першим прямим у професійній кар’єрі 28-річного футболіста і лише другим взагалі. Попри вилучення наставник Шальке Доменіко Тедеско похвалив українця.

— Берлінці добре закрили центр, тому ми намагалися діяти через фланги. Особливо нам це вдавалося зліва, де добре грав Євген Коноплянка, – сказав Тедеско.

“Не зупиняйте цю машину!” – рясніє на форумах фанатів бельгійського Генка про Руслана Маліновського. У шостому турі чемпіонату Бельгії Генк Маліновського розійшовся миром з Кортрейом – 3:3. Маліновський вийшов в стартовому складі, відіграв весь поєдинок і забив свій сьомий м’яч у сезоні 2018/19.

На 85-й хвилині Руслан асистував Леонарду Троссарду, а вже в доданий арбітром час заробив другу жовту картку,за якою послідувало вилучення. Генк посідає другу сходинку в чемпіонаті, відстаючи від Брюгге на два очки.

А ось Гент Романа Яремчука здобув четверту перемогу у шести турах чемпіонату Бельгії. Цього разу біло-сині розбили на виїзді Серкль-Брюгге – 3:0.

Яремчук вийшов у стартовому складі і був замінений на 85-й хвилині. Його одноклубник Ігор Пластун весь матч провів у запасі. Гент посідає четверту сходинку, маючи в активі 13 пунктів.

Не може перемогти другий тур поспіль Андерлехт Євгена Макаренка. У шостому турі пурпурно-білі не змогли здолати вдома Антверпен – 1:1. Макаренко вийшов у стартовому складі й відіграв усю зустріч.

Андерлехт посідає третю сходинку в турнірній таблиці Ліги Жюпіле.

У другому турі чемпіонату Греції ПАОК Євгена Хачеріді та Євгена Шахова знову здобув перемогу з рахунком 1:0. Обидва українці вийшли у стартовому складі на матч проти Паніоніоса і відіграли всю зустріч. Правда, результативними діями обидва не відзначилися, а лише отримали по жовтій картці.

Після двох турів ПАОК знаходиться на четвертому місці, маючи в активі 4 очки. 2 пункти було знято федерацією футболу Греції.

Український нападник іспанського Альбасете Роман Зозуля забив свій перший гол в новому сезоні Сегунди. У матчі третього туру з Кордобою Зозуля на 62-й хвилині реалізував пенальті. Цей гол став дебютним для форварда в новому чемпіонаті.

Також Зозуля на 4-й хвилині заробив пенальті, але його реалізував Вальдеррама. Альбасете обіграв Кордобу 3:0 і здобув свою першу перемогу в новому сезоні після двох стартових нічиїх.

А ось 21-річний український захисник іспанського Луго Василь Кравець, якого довикликали у збірну на матчі у Лізі націй, відзначився асистом. На гру у третьому турі проти Нумансії Кравець вийшов в стартовому складі і провів весь матч. За рахунку 0:2 на користь Луго, він віддав гольовий пас на Іріому Гонсалеса. Це вже другий поспіль асист Кравця у Сегунді.

У турнірній таблиці після трьох турів Луго розташувалося на 11 сходинці, маючи в активі 4 очки.

Марія Степанюк

Фото: FC Schalke 04, KRC Genk, PAOK FC, RSCA.