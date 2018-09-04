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Антихрист! Деле Аллі звинуватили у сатанізмі

Футболіста Тоттенгема і збірної Англії Деле Аллі мусульмани звинуватили в пропаганді сатанізму.

Півзахисник Тоттенхема Деле Аллі піддався критиці за свій жест, яким він святкує гол.

Після забитого м’яча англієць обводить пальцями руки одне око, зображуючи монокль. Мусульмани розгледіли в цьому жесті привітання Даджжала – одноокого лжемесії, аналогічного християнському Антихристу.

Читайте: Ліга чемпіонів 2018/19: результати жеребкування групового етапу

Вперше цей жест Аллі використав 11 серпня, коли забив в ворота Ньюкасл Юнайтед.

Допис, поширений Dele (@dele)

Після такого святкування вболівальники почали поширювати в мережі хештег #DeleAlliChallenge, намагаючись повторити жест футболіста.

Нагадаємо, Уотфорд обіграв Тоттенгем у матчі 4-го туру англійської Прем’єр-ліги.

Фото: Cosmin Iftode|Dreamstime.com

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