Тренер ФК Зоря Юрій Вернидуб потрапив у ДТП у Запоріжжі.

Тренер футбольного клубу Зоря Юрій Вернидуб на автомобілі Volkswagen потрапив у ДТП у Запоріжжі, у нього забрали права.

Про це повідомляє Українська правда.

У прес-службі Патрульної поліції Запорізької області підтвердили факт ДТП за участю Volkswagen, але прізвища водія не називають.

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Як повідомила т. в. о. старшого інспектора прес-служби УПП в Запорізькій області Олена Литвинець, аварія відбулася о 10:39 3 вересня на вулиці Гребельній.

— Сталася ДТП без потерпілих між автомобілями Volkswagen та Renault. Водій Volkswagen не виконав вимоги п.п. 12.1; 13.1 ПДР в наслідок чого сталася ДТП. На водія Volkswagen складено протокол, вилучено водійське посвідчення, видано тимчасовий дозвіл, – сказала Литвинець.

Вона додала, що патрульні склали схему ДТП, відібрали пояснення в учасників, на водія Volkswagen склали протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).



Фото: ZABOR.ZP.UA

Фото: ZABOR.ZP.UA Фото: ZABOR.ZP.UA Головний тренер Зорі потрапив в аварію / 3 фотографии

— У результаті ДТП авто отримали механічні пошкодження, завдано матеріальних збитків, травмованих немає, – підсумувала Литвинець.

Нагадаємо, Зоря поступилася Лейпцигу на останніх хвилинах і вибула з ЛЄ.