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На новій формі збірної з’явився напис Слава Україні

Федерація футболу України представила нову форму національної команди білого, жовтого та синього кольорів.

Збірна України з футболу презентувала новий дизайн форми. Окрім традиційних жовтого і синього кольорів з’явився і білий альтернативний варіант.

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Воротарська форма буде виконана в яскравому помаранчевому кольорі і другий темніший варіант.

— Коли ти грає в футболці національної збірної, навіть товариські гри не відчуваються товариськими, тому що ти граєш за свою країну, – сказав Андрій Ярмоленко.

Цікаво, що над прізвищем на футболках розміщено напис Слава Україні.

Нагадаємо, Шовковський став помічником Шевченка у збірній України.

Фото: dynamo.kiev.ua

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