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Цуренко вийшла в 1/4 фіналу US Open

Друга ракетка України Леся Цуренко перемогла Маркету Вондроушову з Чехії та вийшла в 1/4 фіналу US Open.

Леся Цуренко

В 1/8 фіналу US Open Леся Цуренко перемогла 103 ракетку світу Маркету Вондроушову з Чехії – 6:7, 7:5, 6:2, пише Tribuna.

Українка взяла перші три гейми в стартовому сеті, але потім почала відчувати проблеми зі стегном і програла сет на тай-брейку. Під час першого сету Цуренко кілька разів міряли тиск.

У другому сеті українка зуміла вирвати перемогу після програних двох стартових геймів.

Третій сет Цуренко почала з трьох виграних геймів, і зуміла довести матч до перемоги.

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Зауважимо, що Цуренко вперше в кар’єрі вийшла у чвертьфінал турніру Великого Шолома.

В 1/4 фіналу українка зустрінеться з 19-ю ракеткою світу з Японії Наомі Осакою.

Раніше перша ракетка України Еліна Світоліна успішно подолала третій раунд US Open і вийшла в 1/8 фіналу.

Фото: Getty Images

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