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Зізнався! Моурінью отримає рік умовного терміну

Тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью уклав угоду зі слідством у рамках справи про несплату податків в Іспанії на суму €3,3 млн.

Про повідомляє видання El Mundo.

За інформацією видання, тренер приховував свої доходи від влади в 2011-2012 роках, коли працював у мадридському Реалі.

Так, в рамках угоди Моурінью отримає покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік.

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У в’язницю він не потрапить, оскільки іспанське законодавство дозволяє замінювати термін умовним, якщо він не перевищує двох років за умови того, що злочин скоєно вперше.

Нагадаємо, щоб уникнути тюремного ув’язнення через несплату податків Роналду довелося заплатити €14,8 млн податковим органам Іспанії.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

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