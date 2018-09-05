Чехія — Україна: онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу першого туру ліги Ліги Націй Чехія — Україна на Фактах ICTV у четвер, 6 вересня, о 21:45.
Збірна Чехії та збірна України зійдуться на стадіоні імені Мирослава Валенти в Угерське-Градіште в рамках матчу першого туру Ліги Націй у четвер, 6 вересня.
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Головним завданням, яке поставив перед командою коуч Андрій Шевченко – це виход з групи, щоб в подальшому потрапити на чемпіонат Європи.
Прогноз букмекерів
На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Карела Яроліма. На перемогу Чехії дають коефіцієнт 2.45. Успіх українців оцінюють в 3.20. Нічийний результат зустрічі — 3.20.
Прогноз Фактів ICTV
Чехія — Україна – 1:2
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