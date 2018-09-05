Де дивитися Чехія — Україна

Пряму трансляцію стартового матчу в Лізі націй між Чехією та Україною покаже телеканал Футбол 1 та Україна.

У першому матчі в рамках Ліги націй УЄФА збірна України на виїзді зіграє зі збірною Чехії. Матч пройде 6 вересня на стадіоні імені Мирослава Валенти в Угерське-Градіште.

Початок матчу о 21:45.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах Футбол 1 та Україна.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: ФФУ © Павло Кубанов.