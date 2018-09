Поліція застрелила 17-річного геймера через тату

Кілька тижнів тому три підлітка з філіппінського міста Тарлак – Джошуа (17 років), Джуліус (15 років) і Б. (19 років, побажав залишитися невідомим) – вирушили на кіберспортивний турнір в Багіо. По дорозі додому один з підлітків був застрелений, а інший – пропав безвісти.

Мати 17-річного Джошуа отримала дзвінок з моргу міста Пангасінан: їй повідомили, що її син був убитий в перестрілці і що при ньому нібито знайшли пістолет і наркотики.

За словами поліцейських, геймер чинив опір при перетині блокпосту, він керував мотоциклом, маючи при собі пістолет. У поліції заявили, що Джошуа перевозив наркотики. Щоб довести причетність Джошуа до злочинного світу ЗМІ була показана татуювання на руці геймера, там була зображена Queen of Pain (персонаж всесвіту Dota 2).

One boy dead. Another boy missing.

Friends Joshua Laxamana and Julius Santiago Sebastian were last seen over two weeks ago when they went on a trip to Baguio to take part in a DOTA tournament. None of them would make it back. (continued in thread) pic.twitter.com/ogt9zJbcTg

— Ezra Acayan (@eacayan) 4 сентября 2018 г.