PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Поліція застрелила 17-річного геймера через тату/

Поліція застрелила 17-річного геймера через тату

Поліція Філіппін застрелила 17-річного гравця в Dota 2 через підозри в торгівлі наркотиками.

Кілька тижнів тому три підлітка з філіппінського міста Тарлак – Джошуа (17 років), Джуліус (15 років) і Б. (19 років, побажав залишитися невідомим) – вирушили на кіберспортивний турнір в Багіо. По дорозі додому один з підлітків був застрелений, а інший – пропав безвісти.

Мати 17-річного Джошуа отримала дзвінок з моргу міста Пангасінан: їй повідомили, що її син був убитий в перестрілці і що при ньому нібито знайшли пістолет і наркотики.

Читайте: Геймер кинув найсексуальнішу телеведучу заради Call of Duty

За словами поліцейських, геймер чинив опір при перетині блокпосту, він керував мотоциклом, маючи при собі пістолет. У поліції заявили, що Джошуа перевозив наркотики. Щоб довести причетність Джошуа до злочинного світу ЗМІ була показана татуювання на руці геймера, там була зображена Queen of Pain (персонаж всесвіту Dota 2).

17-річний хлопець був одним з найкращих гравців Dota у районі та мріяв потрапити в професійну команду.

У тому, що Джошуа перевозив з собою заборонені речовини і зброю, сумнівається його мати – підліток весь вільний час присвячував Dota 2 і навіть не вмів їздити на мотоциклі.

Уряд Філіппін з 2016 року веде активну боротьбу з наркотиками. Через два тижні після початку цієї кампанії поліцією було вбито понад 2 тис. осіб.

Нагадаємо, стрілянину у Флориді під час турніру з відеогри Madden NFL в місті Джексонвілл відкрив минулорічний переможець кібертурніра – 24-річний Девід Катц із Балтимора.

Фотоrappler.com/Ezra Acayan

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Екстрене приземлення літака
На Філіппінах у пасажирського Boeing при посадці відвалився двигун
вибух
На Філіппінах вибухнув автомобіль із саморобною вибухівкою. Є жертви
Президент Філіппін подасть у відставку, якщо йому доведуть, що бог є
Гігантський кальмар
2,5 метри! На Філіппінах зловили гігантського кальмара
На Філіппінах літак врізався у жилий будинок – багато загиблих
Бульдозер розчавив 14 елітних авто на очах у людей
Dota 2
У Dota 2 з’явилася платна підписка – ціна і переваги
Діти
На Філіппінах народилася дитина-єдиноріг
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка