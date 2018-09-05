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Слава Україні на формі збірній: УЄФА винесла вердикт

УЄФА прокоментувала нанесення на нову екіпіровку збірної України гасла Слава Україні.

Прес-служба Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повідомила, що нова форма збірної України не суперечить правилам організації.

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— Даний комплект форми було затверджено відповідно до правил УЄФА щодо екіпіровки (видання 2018 року) і главою 3 Ідентифікація команди, – заявили в прес-службі УЄФА.

Нагадаємо, 5 вересня, збірна України презентувала нові комплекти форми. На футболці під коміром нанесено напис Слава Україні!

До речі, Шовковський став помічником Шевченка у збірній України.

Фото: ФФУ.

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