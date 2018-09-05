Перша ракетка України Еліна Світоліна зізналася, завдяки чому можна підкорити її серце.
Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла як завоювати її серце.
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Виявилося, що вона дуже полюбляє смачно поїсти. В Instagram Еліна виклала світлину з борщем, прокоментувавши так:
“Єдиний спосіб завоювати моє кохання — це відвести мене в український ресторан”, — написала Світоліна.
Нагадаємо, Еліна вилетіла з розіграшу US Open на стадії 1/8 фіналу.
До речі, друга ракетка України Леся Цуренко перемогла Маркету Вондроушову з Чехії та вийшла в 1/4 фіналу US Open.
Фото: elisvitolina.
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