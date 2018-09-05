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Світоліна розповіла, як завоювати її серце

Перша ракетка України Еліна Світоліна зізналася, завдяки чому можна підкорити її серце.

Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла як завоювати її серце.

Читайте: Світоліна і компанія: найефектніші тенісистки US Open з топ-10 (ГОЛОСУВАННЯ)

Виявилося, що вона дуже полюбляє смачно поїсти. В Instagram Еліна виклала світлину з борщем, прокоментувавши так:

“Єдиний спосіб завоювати моє кохання — це відвести мене в український ресторан”, — написала Світоліна.

The only way to win my love is to take me to Ukrainian restaurant 

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

Нагадаємо, Еліна вилетіла з розіграшу US Open на стадії 1/8 фіналу.

До речі, друга ракетка України Леся Цуренко перемогла Маркету Вондроушову з Чехії та вийшла в 1/4 фіналу US Open.

Фото: elisvitolina.

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