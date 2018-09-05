Вукоєвич повернувся у тренерський штаб збірної Хорватії

Огнен Вукоєвич повернувся до тренерського штабу збірної Хорватії, після того як був виключений під час ЧС-2018.

Колишній гравець київського Динамо Огнен Вукоєвич, який нині працює в клубі менеджером-селекціонером, повернувся в тренерський штаб збірної Хорватії.

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Про це повідомив журналіст Андрій Шахов на своїй сторінці у Facebook.

— Дуже радий за Вуко. Робота Огнена по вивченню суперників так сподобалася Златко Далічу, що той знову запросив його до свого тренерського штабу! Ігор Суркіс відпустив нашого селекціонера, розуміючи, що такий досвід безцінний. Вуко обіцяє бути в Києві на грі з Астаною. Удачі тобі, Огнен!, – написав Шахов.

Нагадаємо, Огнен Вукоєвич був відсторонений від роботи у хорватській збірній після матчу Росія – Хорватія на ЧС, коли захисник картатих Домагой Віда з Вукоєвичем записали відеозвернення зі словами Слава Україні!

Фото: ogivukojevic8