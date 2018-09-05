Як жокеї! Фанати Манчестер Сіті шоковані новою формою

Манчестер Сіті представив третій комплект форми на сезон 2018/19.
Манчестер Сіті представив альтернативний комплект форми.
У третій формі містян переважає фіолетовий колір. По діагоналі футболки проходить помаранчева смужка.Читайте: Манчестер Юнайтед вирішив остаточно доконати своїх фанатів Неможливо впізнати! Топ-10 найстильніших футболістів АПЛ (ГОЛОСУВАННЯ) Зніміть це негайно! Гравці Манчестер Сіті шокували фанатів вбранням
“Натхненний минулим і майбутнім. Представляємо вам наш третій комплект форми на сезон 2018/19”, – написав клуб в Twitter.
Inspired by the past and present…
Our 2018/19 third kit
Order now https://t.co/S2X3gl8ZZu #mancity pic.twitter.com/Sro2ApPpew
— Manchester City (@ManCity) 4 сентября 2018 г.
Однак, третій комплект не дуже сподобався фанатам клубу з Манчестера. У коментарях під постом вони зазначають, що форма нагадує жокейський костюм і це найгірше, що було у містян за останні роки.
У стартових чотирьох турах англійської Прем’єр-ліги підопічні Пепа Гвардіоли набрали 10 очок.
Раніше лондонський Арсенал презентував третій комплект форми на наступний сезон.