Як жокеї! Фанати Манчестер Сіті шоковані новою формою

Манчестер Сіті представив альтернативний комплект форми.

У третій формі містян переважає фіолетовий колір. По діагоналі футболки проходить помаранчева смужка.

“Натхненний минулим і майбутнім. Представляємо вам наш третій комплект форми на сезон 2018/19”, – написав клуб в Twitter.

Inspired by the past and present…

Our 2018/19 third kit

Order now https://t.co/S2X3gl8ZZu #mancity pic.twitter.com/Sro2ApPpew

— Manchester City (@ManCity) 4 сентября 2018 г.