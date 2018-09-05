Як жокеї! Фанати Манчестер Сіті шоковані новою формою

Манчестер Сіті представив третій комплект форми на сезон 2018/19.

Манчестер Сіті представив альтернативний комплект форми.

У третій формі містян переважає фіолетовий колір. По діагоналі футболки проходить помаранчева смужка.

“Натхненний минулим і майбутнім. Представляємо вам наш третій комплект форми на сезон 2018/19”, – написав клуб в Twitter.

Однак, третій комплект не дуже сподобався фанатам клубу з Манчестера. У коментарях під постом вони зазначають, що форма нагадує жокейський костюм і це найгірше, що було у містян за останні роки.

У стартових чотирьох турах англійської Прем’єр-ліги підопічні Пепа Гвардіоли набрали 10 очок.

Раніше лондонський Арсенал презентував третій комплект форми на наступний сезон.

Фото: Arisa Suwannapeng|Dreamstime.com