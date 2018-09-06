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Чехія — Україна: онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу першого туру ліги Ліги націй Чехія — Україна на Фактах ICTV у четвер, 6 вересня, о 21:45.

Збірна Чехії та збірна України зійдуться на стадіоні імені Мирослава Валенти в Угерське-Градіште в рамках матчу першого туру Ліги Націй у четвер, 6 вересня.

Читайте: Де дивитися Чехія — Україна

Головним завданням, яке поставив перед командою коуч Андрій Шевченко – це виход з групи, щоб в подальшому потрапити на чемпіонат Європи.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Карела Яроліма. На перемогу Чехії дають коефіцієнт 2.45. Успіх українців оцінюють в 3.20. Нічийний результат зустрічі — 3.20.

Прогноз Фактів ICTV

Чехія — Україна – 1:2

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