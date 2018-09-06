Чехія — Україна: прогноз букмекерів на матч

Збірна України на стадіоні Мирослава Валенти зіграє проти Чехії у матчі першого туру Ліги Націй.
Збірна України у четвер, 6 вересня, проведе матч в рамках першого туру Ліги Націй, в якому синьо-жовті на виїзді на стадіоні Мирослава Валенти зіграють проти збірної Чехії.
На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Карела Яроліма. На перемогу Чехії дають коефіцієнт 2.45. Успіх українців оцінюють в 3.20. Нічийний результат зустрічі — 3.20.
Читайте:
Де дивитися Чехія — Україна
Ліга націй: календар та результати матчів
На новій формі збірної з'явився напис Слава Україні
Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 21:45.
Фото: , Katatonia82|Dreamstime.com.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+