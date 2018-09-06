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Чехія — Україна: прогноз букмекерів на матч

Збірна України на стадіоні Мирослава Валенти зіграє проти Чехії у матчі першого туру Ліги Націй.

Збірна України у четвер, 6 вересня, проведе матч в рамках першого туру Ліги Націй, в якому синьо-жовті на виїзді на стадіоні Мирослава Валенти зіграють проти збірної Чехії.

На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Карела Яроліма. На перемогу Чехії дають коефіцієнт 2.45. Успіх українців оцінюють в 3.20. Нічийний результат зустрічі — 3.20.

Читайте: Де дивитися Чехія — Україна Ліга націй: календар та результати матчів На новій формі збірної з'явився напис Слава Україні

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 21:45.

ФотоČeská fotbalová reprezentaceKatatonia82|Dreamstime.com.

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