Де дивитися Чехія — Україна

Пряму трансляцію стартового матчу в Лізі націй між Чехією та Україною покаже телеканал Футбол 1 та Україна.
У першому матчі в рамках Ліги націй УЄФА збірна України на виїзді зіграє зі збірною Чехії. Матч пройде 6 вересня на стадіоні імені Мирослава Валенти в Угерське-Градіште.
Початок матчу о 21:45.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах Футбол 1 та Україна.Читайте: На новій формі збірної з'явився напис Слава Україні Ліга націй: календар та результати матчів Збірна України на Лізі націй: Шевченко оголосив список футболістів
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.
Фото: ФФУ © Павло Кубанов.