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Де дивитися Німеччина — Франція

Пряму трансляцію матчу першого туру в Лізі націй між Німеччиною та Францією покаже телеканал Футбол 2.

У першому матчі в рамках Ліги націй УЄФА збірна Німеччини вдома зіграє з чинними чемпіонами світу збірною Франції. Матч пройде 6 вересня у Мюнхені на стадіоні Альянц-Арена.

Початок матчу о 21:45.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах Футбол 2.

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Також матч можн абуде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та  SportLive.

Нагадаємо, що на ЧС-2018 Німеччина вперше за 80 років не змогла подолати груповий етап, зайнявши четверте місце в квартеті F.

Фото: Die Mannschaft

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