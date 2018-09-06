Де дивитися Німеччина — Франція

Пряму трансляцію матчу першого туру в Лізі націй між Німеччиною та Францією покаже телеканал Футбол 2.

У першому матчі в рамках Ліги націй УЄФА збірна Німеччини вдома зіграє з чинними чемпіонами світу збірною Франції. Матч пройде 6 вересня у Мюнхені на стадіоні Альянц-Арена.

Початок матчу о 21:45.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах Футбол 2.

Також матч можн абуде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, що на ЧС-2018 Німеччина вперше за 80 років не змогла подолати груповий етап, зайнявши четверте місце в квартеті F.

Фото: Die Mannschaft