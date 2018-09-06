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Шевченко — найдорожчий гравець в історії АПЛ

Британське видання Totally Money визначило топ-100 найдорожчих трансферів в історії англійської Прем’єр-ліги.

Андрій Шевченко виявився найдорожчим гравцем в історію англійської Прем’єр-ліги.

Про це повідомляє британське видання Totally Money.

Згідно з підрахунками трансферної вартості футболістів, які в різні часи виступали у складі клубів АПЛ, перехід екс-форварда Челсі Андрія Шевченка з італійського Мілана став найдорожчим в історії. За його трансфер аристократи заплатили влітку 2006 року £29,4 млн. Але якщо врахувати інфляцію цін за дванадцятирічний період, то поточна трансферна вартість Шевченка склала б £144,4 млн.

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На другому місці розташувався трансфер англійського гравця Алана Ширера з Блекберн Роверс в Ньюкасл Юнайтед у 1996-му році – £15 млн (£125,1 млн). На третьому місці трансфер Ріо Фердінанда з Лідс Юнайтед в Манчестер Юнайтед у 2002 році – £29 млн (£121,7 млн).

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Шевченко — найдорожчий гравець в історії АПЛ / 2 фотографии

У топ-10 найдорожчих футболістів з нині граючих в АПЛ є лише хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба. За перехід француза червоні дияволи заплатили £86 млн, що в переході на нинішні ціни склало б £117,7 млн.

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ФотоTealsuns|Dreamstime.com.

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