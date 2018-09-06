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Шевченко наїхав на гравця збірної: Як тренуєтесь, так і зіграєте

Андрій Шевченко під час тренування збірної України в Угерське-Градіште наїхав на Євгена Селезньова.

Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко під час тренування перед матчем першого туру Ліги націй зі збірною Чехії зробив зауваження футболісту Євгену Селезньову.

Про це повідомив український журналіст Олександр Попов на своїй сторінці в Facebook.

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Справа в тому, що футболіст був занадто веселим і говірким, що не сподобалося наставнику.

“Західний менталітет? Я тобі скажу, що таке західний менталітет: це коли ти тренуєшся так, як граєш, і навпаки! Ось так, як зараз ви тренуєтеся, так ви завтра і зіграєте!” — різко сказав Шевченко.

До речі, Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію матчу першого туру ліги Ліги націй Чехія — Україна.

Фото: facebook.com/shurik.dk

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